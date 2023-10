Ruba nel forno mentre il figlio fa il palo: denunciato dalla Polizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Effrazione in pieno giorno presso il negozio Spinelli al mercato

Un pregiudicato di Civitavecchia si è introdotto nel forno Spinelli in piazza Regina Margherita ma le telecamere lo hanno immortalato e la Polizia l’ha denunciato.

È successo a Civitavecchia, dove l’uomo si è introdotto nell’attività in pieno giorno, visto che era la pausa per il pranzo in cui le serrande vengono abbassate.

Ha alzato la saracinesca andando prendersi il fondo cassa. Il tutto è avvenuto mentre il figlio faceva il palo, controllando che nessuno si avvicinasse.

In realtà non ha fatto i conti con le telecamere installate sull’edificio della Compagnia Portuale dalla parte opposta della strada.

Gli occhi elettronici hanno immortalato tutto e dopo la chiamata dei proprietari del forno, gli agenti del Commissariato le hanno acquisite riconoscendo il pregiudicato.

Lo hanno intercettato poco dopo con gli stessi abiti che indossava al momento del furto.

Lui è stato denunciato mentre il figlio si è reso irreperibile.