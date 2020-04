Ruba mozzarelle di bufala, tonno e tiramisù: denunciato addetto alla sicurezza di un supermercato - Terzo Binario News

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un addetto al controllo e sicurezza di un noto supermercato in Via delle Gondole a Ostia, dove collaborava.

Tutto è cominciato con la segnalazione, da parte del responsabile del personale, al NUE: in pratica, ha notato notato un addetto alla sicurezza interna aggirarsi tra gli scaffali del reparto frigo e sottrarre alcuni prodotti, guadagnando poi l’uscita senza passare per le casse.

I poliziotti del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, sono arrivati in pochi minuti: dopo aver perquisito l’uomo e l’interno della sua vettura, hanno trovato in uno zaino mozzarelle di bufala, tonno e tiramisù, che sono state restituite al responsabile dell’esercizio commerciale. Il ladro è stato denunciato a piede libero per furto.