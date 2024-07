Ruba dall'auto ruota di scorta e borsone con libri: colto in flagrante dai carabinieri • Terzo Binario News

È stato colto con le mani nella marmellata. Un 42enne della provincia di Perugia, in via Filottrano, a San Basilio, ha certato di portar via dal bagagliaio di un’auto in sosta sia la ruota di scorta che un borsone, all’interno del quale erano presenti dei libri.

La scena non è passata inosservata a una pattuglia dei carabinieri che stava transitando in zona. I militari dell’Arma, così, hanno sorpreso in flagranza un 42enne della provincia di Perugia. A quel punto, lo hanno bloccato e arrestato.

L’uomo, accompagnato in caserma, dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato.