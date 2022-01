Romanzo Quirinale: sospiro di sollievo la rielezione di Mattarella, inverecondo teatrino della politica - Terzo Binario News

L’analisi quirinalizia del cardinal Mazzarino

L’Italia ha finalmente un nuovo Presidente della Repubblica, curiosamente omonimo del suo predecessore ed è Sergio Mattarella.

A scanso di equivoci dichiariamo da subito di aver tirato un sospiro di sollievo all’estrazione della scheda 506 a suo favore, e di essere profondamente convinti che sia stata la soluzione migliore in questo contesto.

Pertanto a lui va anche il nostro augurio di buon lavoro e ringraziamento per essersi rimesso in gioco sebbene non sia più in giovanissima età.

Quello che crediamo valga la pensa stigmatizzare è invece l’inverecondo teatrino a cui abbiamo dovuto assistere in questi giorni.

Era assolutamente evidente che c’erano da tenere in piedi due bisogni, da una parte salvaguardare il governo, affinché completasse il PNRR blindandolo dai raptus cleptomani dei politici di mestiere e dall’altro avere un Presidente adeguato e nel quale gli italiani confidassero per una rappresentatività internazionale credibile.

L’unica persona che goda di reale credibilità internazionale per entrambe i ruoli è Draghi ma non poteva certo essere in ambedue le camice. Era quindi chiarissimo dall’inizio che il vero interesse del paese fosse di mantenere lo status quo ante per almeno un paio di anni.

Inutile fare le manfrine di improbabili identikit nei quali si è cercato di mettere con il calzascarpe personaggi che in altri paesi sarebbero definiti ‘improbabili’. Si è passati da ottuagenari di varia estrazione, a persone appartenenti a varie caste notabili per finire a vecchi arnesi della politica più ‘maneggiona’ e doppiogiochista. In mezzo a questi ci sono stati anche persone rispettabilissime ma espressioni di bandiera e lontanissime dai numeri che servivano.

Concludendo la politica non è stata in grado di trovare una persona che comprendesse le necessità e fosse credibile in chiave internazionale, ma soprattutto per gli italiani.

Per cui il risultato era assolutamente scontato. Viceversa è stato devastante il teatrino, a tratti indegno, messo su per arrivare allo scontato risultato finale. In questo panorama è stato comprensibile, ma non condivisibile, l’atteggiamento di Fratelli d’Italia che vorrebbe arrivare ad elezioni solo per riscuotere quel quasi 20% che i sondaggi gli attribuiscono contro il 6% che oggi rappresenta in Parlamento e a poco è valso correre dietro a Salvini prima e portare due nomi rispettabilissimi come Crosetto e Nordio poi.

Sostanzialmente la Meloni è stata turlupinata da Salvini e può solo continuare ad essere l’unica opposizione fino al 2023, ma sostanzialmente ininfluente il che giustifica il suo acidume. Il centrosinistra che aveva capito l’antifona dall’inizio ha mantenuto profilo bassissimo, incisivo come un grissino, veloce come un bradipo e arguto come uno gnu, e questo per continuare a stare al governo con i cinque stelle e tirare a campare fino alle prossime elezioni sperando in una nuova coalizione di governo pure fosse in minoranza come ormi da molti anni. I cinque stelle praticamente sono stati il parlamento ombra, uniti solo sulla necessità di non andare ad elezioni si sono divisi ora qua ora là qual piuma al vento, anche se un gruppo di ex del gruppo misto ha sostenuto una candidatura dignitosissima come quella di Di Matteo. Sulla carta il grande trombato potrebbe sembrare Berlusconi, ma a dire il vero è improbabile che veramente credesse di essere eletto. Probabilmente ha chiesto la prova d’amore a Salvini e Meloni, sapendo che, al benservito poteva vantare tutte le buone ragioni per fare i suoi accordi personali anche con la sinistra con buona pace degli pseudo alleati. Si arriva quindi al ‘grande’ manovratore, Salvini, il quale ha gestito la Lega nelle trattative per il Presidente della Repubblica con la stessa delicatezza e lungimiranza degli happy hour al Papeete. Ha bruciato la seconda carica dello Stato, sua alleata di coalizione, ha relegato nell’isolamento la Meloni, ha turlupinato Berlusconi, ha fatto dichiarazioni in senso contrario a quanto detto negli ultimi anni tanto da essere preso di mira nelle prese in giro con i mème più di Berlusconi. Il peso della sua inadeguatezza alla politica reale è palese e lo si legge tutto internamente alla Lega. Una Lega che è un partito che al nord ha una credibilità ed uno spessore che però pochi suoi esponenti hanno nel centro e al sud d’Italia. Probabilmente l’incompetenza e la superficialità della gestione Salvini porteranno la Lega ad una discussione interna e non è da escludere qualche scossone. L’insegnamento viene da lontano, Aristotele ed altri nel tempo hanno scritto ‘ogni popolo ha i governanti che si merita’, ecco, visto che in democrazia i governanti si scelgono cerchiamo di scegliere meglio. Meno scimmie urlatrici e più saggi scimpanzé, perché chi urla lo fa spesso per mascherare la propria ignoranza o incompetenza a farsi comprendere e chi va dietro gli urlatori è solo per sperare in qualche elemosina o per imitarli nella loro prepotenza. Perché se non abbiamo scelta politica è anche perché scegliamo male e non partecipiamo sufficientemente. Nel frattempo ci uniamo nell’augurio al Presidente Mattarella di buon lavoro”.

Il cardinale Mazzarino