Coordinamento Lega Salvini Premier - Cerveteri: "Lo scempio rifiuti colpa di Pascucci e della Camassa" - Terzo Binario News

“Le pessime condizione in cui versano alcune zone ed alcune strade di Cerenova dimostrano ancora una volta (qualora ce ne fosse stato effettivamente bisogno) non solo il completo disinteresse che questa Amministrazione continua a manifestare verso la comunità che vive e risiede nella predetta frazione ma in particolare il totale fallimento della stessa nel gestire uno dei più importanti servizi pubblici di cui la collettività ha più bisogno ovvero lo smaltimento dei rifiuti.

Le foto qui riportate, infatti, non testimoniano episodi eccezionali e del tutto imprevedibili ma rappresentano quella che per alcune parti di Cerenova costituisce oramai la regola.

Ad onor del vero c’è certamente da attribuire buona parte di responsabilità per questo vero e proprio scempio agli stessi residenti, colpevoli evidentemente di una pessima abitudine al conferimento errato dei propri rifiuti.

Ma le principali responsabilità non possono che essere addebitate all’Amministrazione comunale e unitamente a questa alla Ditta Camassa, alla quale tale servizio è stato appaltato.

La Camassa, infatti, crede di andare esente da responsabilità quando i propri operatori ecologici che si trovano dinanzi a simili scenari si limitano semplicemente a non ritirare i rifiuti lasciandoli, di fatto, a marcire per strada per giorni, settimane intere (le foto raffigurano rifiuti ingombranti presenti in strada oramai dall’inizio del mese di gennaio).

L’Amministrazione, al contempo, accetta passivamente questa situazione senza adottare alcuna misura ovvero alcun provvedimento idoneo a prevenire simili episodi o, nel caso, a reprimerli.

I cittadini comunque sono stanchi; stanchi di uscire per strada ed essere costretti quotidianamente ad ammirare questo deplorevole paesaggio; sono stanchi di assistere alla totale resa dell’Amministrazione comunale che nulla fa per risolvere il problema; sono stanchi (a maggior ragione in quest’ultimo gravoso periodo) di dover pagare tasse per un servizio pubblico oggettivamente inesistente.

Il partito Lega, Salvini Premier, da tempo propone a questa Amministrazione di riaprire, soprattutto durante il week-end, presso la frazione di Cerenova l’isola ecologica che inspiegabilmente è stata chiusa.

Un simile presidio, infatti, consentirebbe ai residenti e non la possibilità non solo di conferire rifiuti ingombranti (oggi abbandonati in strada) ma soprattutto di avere la possibilità di potersi interfacciare direttamente con i responsabili della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti.

Non sarebbe, infine, una cattiva idea quella di avviare un confronto con i singoli amministratori di condominio in modo da organizzare, ove possibile, dei precisi e, soprattutto, controllati, punti di raccolta.

In ogni caso, non rimane che sperare nelle imminenti elezioni comunali e che una nuova e diversa Amministrazione, guidata da un nuovo Sindaco, riesca a porre fine a questo palese fallimento ed inizi finalmente a gestire in maniera adeguata un servizio tanto importante quanto delicato come quello della raccolta dei rifiuti”.

Coordinamento Lega Salvini Premier – Cerveteri