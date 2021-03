Comune-Regione: firmato accordo su potenziamento Roma-Lido - Terzo Binario News

Comune-Regione: firmato accordo su potenziamento Roma-Lido

La Regione Lazio ha previsto interventi come la fornitura di nuovo materiale rotabile, per un costo stimato pari a un totale di 180 milioni di euro.

Roma Capitale contribuirà alla realizzazione di alcune opere che erano già previste in Bilancio: il completamento della nuova fermata di Acilia Sud e la realizzazione del parcheggio di scambio; la costruzione di un sovrappasso pedonale per l’attraversamento della via del Mare, della via Ostiense e di via dei Romagnoli.

Un intervento di ristrutturazione e potenziamento dell’attuale fermata di Tor di Valle; la realizzazione di due tronchini per l’inversione di marcia dei treni a valle della stazione di Acilia; la fornitura di materiale rotabile in modalità di comodato d’uso.