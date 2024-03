Roma è tra le città con più traffico al mondo • Terzo Binario News

Nella Capitale si trascorrono in media 100 ore all’anno bloccati in macchina

Peggio del Cairo e di Bogotà. Primato non edificante per la Capitale, che figura tra le città più trafficate al mondo. Lo dice una fotografia scattata in un’indagine relativa al 2023.

Roma si piazza al 12esimo posto (su quasi 400) tra i centri in cui è più difficile spostarsi.

Oltre 100 le ore passate in media all’anno nel traffico per ogni automobilista, più delle 81 di nuova Delhi e delle 72 calcolate per la Capitale dell’Egitto.