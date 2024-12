Rivoluzione del Rentri per migliaia di imprese della Tuscia e del litorale nord romano due incontri di Cna a Civitavecchia e Viterbo • Terzo Binario News

Appuntamento il 10 e 11 dicembre, Lupidi: “Partecipare è fondamentale”

La rivoluzione sta partendo. E toccherà qualsiasi impresa abbia a che fare con i rifiuti, che siano pericolosi e non, dal piccolo imprenditore alla grande industria.

Nella Tuscia e nell’area del litorale nord romano si tratta di migliaia e migliaia: dovranno obbligatoriamente adeguarsi al nuovo Rentri, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Per gestire al meglio e far conoscere i dettagli di un cambiamento di tale portata, la Cna di Viterbo e Civitavecchia ha organizzato due appuntamenti: martedì 10 dicembre nella sala riunioni di Think Tank, in via Annovazzi 3/5 a Civitavecchia, e mercoledì 11 dicembre alle 17 alla Camera di Commercio Rieti e Viterbo, che ha concesso anche il patrocinio.

Le novità riguardano i nuovi modelli e formati di registro di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di identificazione (Fir), le regole di compilazione, vidimazione e tenuta. E poi per il Rentri viene introdotto un nuovo portale. Le iscrizioni al nuovo registro si apriranno a brevissimo: il 15 dicembre. “Per questo – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – è fondamentale che le imprese siano presenti, sarà un confronto diretto e importante anche per rispondere subito a tutti i dubbi”. Il tempo per iscriversi al Rentri varia a seconda della tipologia di impresa. La prima finestra è il 13 febbraio 2025. Ma da quella data tutti dovranno comunque aver adottato i nuovi formati di registro di carico e scarico in formato cartaceo.

Il passo successivo sarà invece l’adozione di quello digitale. “Anche quest’ultima fase – continua Lupidi – sarà effettuata a scaglioni. Nel corso degli incontri a Civitavecchia e Viterbo illustreremo nel dettaglio questo aspetto, approfondendo insieme alle imprese tutti i passaggi per non incorrere in possibili sanzioni. Alle quali, una volta entrato in vigore per tutti il registro di carico e scarico dei rifiuti formato digitale, sarà praticamente impossibile sfuggire, se non si è in regola”.

Il programma a Civitavecchia: il via martedì 10 alle ore 17 con la registrazione dei partecipanti, seguita dal saluto del presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi. A relazionare su novità e adempimenti saranno Claudio Fordini Sonni e Monia Rizzo del settore Ambiente di Cna Sostenibile: saranno loro a illustrare iter normativo, soggetti obbligati, scadenze, iscrizione, nuova modulistica e casi particolari.

Il programma a Viterbo: il via mercoledì 11 sempre alle ore 17 con la registrazione dei partecipanti, seguita dal saluto del segretario Lupidi. Quindi gli interventi di Lidia Leuzzi, responsabile del Registro imprese della Camera di Commercio Rieti e Viterbo, Barbara Gatto, responsabile del dipartimento Politiche ambientali della Cna nazionale. A relazionare saranno ancora Claudio Fordini Sonni e Monia Rizzo del settore Ambiente di Cna Sostenibile.

Gli esperti di Cna Sostenibile saranno a disposizione nei giorni successivi all’incontro per assistere le imprese nell’iscrizione, nella formazione e nella gestione del nuovo Rentri. Info: tel. 07611768396/ 0761176831- 2, cell. 3929441123, mail infoambiente@cnasostenibile.it.