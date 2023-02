Ritorno di Coppa Italia per il Tolfa • Terzo Binario News

Allo Scoponi arriva il Futbol Montesacro (ore 15) dopo il 2-2 dell’andata, il Santa Marinella al secondo passo falso consecutivo

Il Tolfa torna a vincere (inguaiando il Borgo San Martino) ed è in piena corsa per la vetta mentre il Santa Marinella crolla a Fregene e vede allontanarsi le zone nobili della classifica.

Questa la sintesi estrema della seconda giornata del girone A di Promozione, con i collinari impegnati oggi nell’appendice della Coppa Italia: dalle 15 allo Scoponi si gioca il ritorno degli ottavi di finale ripartendo dal 2-2 dell’andata con il Futbol Montesacro.

Alla Pacifica il Borgo San Martino ha potuto fare ben poco contro i biancorossi. Per l’occasione mister Daniele Fracassa ha cambiato modulo, passando alla difesa a tre e schierando le due punte pesanti.

L’azzardo ha pagato visto che al 19’ del rimo tempo Federico Superchi (fresco ex, peraltro) ha segnato l’1-0 lasciato tutto solo in area di rigore. Raddoppio di Andrea Moretti su rilancio di Montani e duello di sportellate con i difensori ceriti e tris di Luigi Trebisondi con un diagonale da dentro l’area di rigore. Questi ultimi gol sono stati segnati a fine frazione. Firma finale a tempo scaduto di Daniele Belloni, con un’azione di prepotenza sulla destra. «Si è trattato di un bel successo – commenta l’allenatore – e vincere aiuta a vincere. Il nuovo modulo ha pagato così come l’esperimento dei due centravanti. Magari potrebbero essere riproposti in futuro». Il successo ha consentito al Tolfa di raggiungere l’Ottavia a quota 34 punti, uno in meno del Grifone e tre lunghezze sotto la coppia delle prime ovvero Aranova e Romulea. Ieri ultimo allenamento in vista della Coppa Italia ed è probabile che la formazione cambi rispetto a domenica. Posto che Omar Pastorelli starà fuori almeno un mese e mezzo per una lesione muscolare, e qualche linea di febbre che ha colto Damiano Pasquini, probabile il ritorno ai quattro difensori con Marco Roccisano inizialmente in panchina. «Al netto del fatto che il risultato dell’andata in qualche modo ci premia (visto che i gol in trasferta valgono doppio, ndc) vorrei chiudere la pratica con il Futbol Montesacro il prima possibile» la conclusione di Fracassa.

Invece il Santa Marinella rallenta e di brutto. Infatti i rossoblù son alla seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-1 subito a Fregene e la battuta d’arresto precedente al Fronti contro la Romulea. L’undici di casa ha segnato con Mariani e Alessio Davì mentre, dopo un tentativo di Marco Bevilacqua,al 16’ del secondo tempo Francesco Cuomo ha cercato – inutilmente – di rimettereil risultato in discussione. Furioso e deluso mister Nicola Salipante: «Quella contro il Fregene Maccarese è una brutta sconfitta – ha detto il mister – perché il nostro è stato un pessimo primo tempo, penso il peggiore giocato dall’inizio del campionato. Abbiamo regalato due gol e ne potevamo subirealtri tre o quattro. Non so darmi una spiegazione su quanto accaduto, per questo valuterò perché non siamo proprio scesi in campo. Si è aperta una ferita grande, che mi farà analizzare parecchie situazioni. Una battuta d’arresto che non mi aspettavo, purtroppo si è verificata e bisogna prenderne atto, dovrò pensare bene alle soluzioni per cercare di andare avanti» la conclusione di Salipante. Il tentativo di recupero andrà operato fin da domenica prossima, visto che il calendario consente un turno agevole. Infatti i rossoblù saranno impegnati nella trasferta di Ponte Marconi in casa del fanalino di coda Polisportiva Ostiense.