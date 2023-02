La Futsal Civitavecchia batte il Tormarancia e si chiama fuori dal pantano • Terzo Binario News

Successo anche per la Santa Severa Futsal in C2

Fatica sofferenza, preoccupazione. I tre punti conquistati nella quarta giornata di ritorno però mettono la Futsal Civitavecchia in condizione di tirare un bel sospiro di sollievo visto l’allontanamento dalla zona pericolosa della classifica.

Il successo per 3-2 ai danni del Tormarancia fanalino di coda arriva nel momento giusto: adesso i nerazzurri, con 23 punti in classifica, sono all’ottavo posto lontani quattro lunghezze dai play-out nel girone B di C1.

Alla viglia era facile immaginare come la partita dell’Ivan Lottatori nascondesse parecchie insidie e così è stato.

Nella prima frazione gli ospiti sono andati in vantaggio con Leonardo Bruni, quindi pareggio nerazzurro e bis dello stesso Bruni. Nel finale di gara l’accelerazione decisiva impressa dai civitavecchiesi.

Alla fine le tre reti sono state di Tommaso La Valle e doppietta di Simone Mondelli, mattatore della sfida.

Il commento di mister Umberto Di Maio: «La gara è stata molto complicata – spiega – con le forze in campo spesso in equilibrio. Nella prima frazione non abbiamo giocato bene, consentendo al Tormarancia di difendersi senza affanno visto che non abbiamo portato pericoli verso la loro porta. L’atteggiamento è cambiato in seguito al secondo svantaggio: il pressing alto ha messo in affanno i romani consentendoci di trovare i due gol utili a ribaltare il punteggio oltre allo schieramento del portiere di movimento. Anche la difesa ha saputo metterci del suo e il successo è arrivato. Di positivo c‘è l’esserci ritrovati come gruppo, mettendoci sì la convinzione ma senza frenesia. Per questo mi complimento con i ragazzi per i tre punti». Inoltre c’è stato l’esordio in prima squadra del portiere Valerio Piferi – per giunta dal primo minuto – la cui prestazione ha soddisfatto il tecnico per aver compiuto due parate notevoli nel primo tempo. In tutto erano sei gli under 21 inseriti in lista gara. Sabato prossimo trasferta al PalaTorrino dell’Eur dove gioca la Cccp 1987, che in classifica si trova due punti sopra i nerazzurri.

In C2 girone D successo del Santa Severa per 7-4 ai danni dell’Atletico Civitavecchia. In gol Patrizio Maggi con una quaterna oltre alla doppietta di Manuel Morra e al centro di Jeanpier Gaone. In classifica i santaseverini restano secondi a sette punti dalla capolista Canottieri Lazio.