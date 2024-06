Rissa nel fast food: un giovane ferito a Piazza Re di Roma • Terzo Binario News

Il sangue sul pavimento. Una rissa al McDonald’s di via Appia Nuova. L’allarme al 112. Una zuffa che vedrebbe coinvolti dei giovani. Le immagini che scorrono su un video apparso su Welcome to Roma.

Un ragazzo, ferito, viene individuato in seconda battuta all’ospedale San Giovanni, con una ferita presumibilmente riconducibile a un’arma da taglio. Quello che emerge è che ha riportato dei punti alla mano destra e una ferita all’occhio sinistro.

Sul posto, alle 3,15, in zona Piazza Re di Roma, giungono i carabinieri del Nucleo radiomobile e della Stazione Roma San Giovanni. All’arrivo dei militari dell’Arma, però, non c’è più nessuno. Il ragazzo rintracciato successivamente nel nosocomio di via dell’Amba Aradam potrebbe aver preso parte alla rissa. Alcuni testimoni hanno riferito di una decina di giovani che avrebbero partecipato al tafferuglio.

