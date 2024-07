Rissa in metro: botte da orbi tra borseggiatori • Terzo Binario News

Se le sono date di santa ragione. Botte da orbi tra bande di borseggiatori, con la maxi rissa che ha avuto come teatro la stazione metro Barberini (linea A). Il tutto davanti a utenti increduli. I protagonisti della vicenda, sudamericani, hanno dato il via a scene da far west intorno alle 19,20. Sul posto la Polizia.

Ma cosa è successo? Di certo sono volati pugni, calci, spinte. All’arrivo degli agenti, i contendenti avevano fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori, attraverso il racconto delle testimonianze e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza cercano di ottenere elementi utili per poter rintracciare i responsabili.

La metro è rimasta chiusa i minuti necessari per consentire l’intervento delle forze dell’ordine.