“RipuliAmo la spiaggia”, in 30 hanno pulito le Saline di Tarquinia • Terzo Binario News

Dieci grandi sacchi d’immondizia riempiti in una sola mattina sull’arenile delle Saline di Tarquinia.

È il risultato di “RipuliAmo la spiaggia”, l’iniziativa che si è svolta il 28 settembre e ha coinvolto oltre 30 persone.

Polistirolo, plastica, indifferenziato ma anche pezzi di elettrodomestici, contenitori in vetro per insulina e creme per il viso, accendini e un gran numero di mozziconi di sigarette sono stati trovati abbandonati o portati a riva dal mare.

“Si rimane sempre stupiti dalla quantità di rifiuti che si possono trovare su una spiaggia – afferma Mattia Argentini, tra i giovani tarquiniesi promotori del clean up -. Nonostante i progressi in tema di tutela ambientale, lotta all’abbandono dei rifiuti e maggiore senso civico, in poco più di tre ore abbiamo trovato di tutto a testimonianza di quanta strada dobbiamo ancora percorrere”. Tra i partecipanti tanti ragazzi e famiglie con bambini, che hanno voluto dare il loro contributo per il successo dell’iniziativa. “Siamo soddisfatti per quanto abbiamo fatto e ci tengo a ringraziare tutti i presenti e chi ci ha aiutato a diffondere la voce di questo appuntamento – conclude -, che vorremmo ripetere in altri luoghi di Tarquinia, come le aree verdi del Peep e i parchi del centro abitato”.