Riparte la Promozione con la supersfida fra Ottavia e Tolfa • Terzo Binario News

I collinari, terzi, inseguono i romani a due lunghezze

L’8 gennaio sta arrivando e sarà una tappa importantissima per il Tolfa. Nella tredicesima e terzultima giornata di andata del girone A di Promozione, i collinari sono chiamati a uno scontro diretto importantissimo in campo esterno con l’Ottavia.

In collina si sta preparando questa gara di domenica, con inizio alle 11, la cui importanza è ben evidenziata dalla classifica: l’Ottavia è stata la prima della classe fino all’ultima giornata di disputata, quando è stata sorpassata dall’Aranova ma sotto il Tolfa incalza.

La situazione attuale vede l’Aranova (ospite del Fregene Maccarese per un derby dell’Agro Romano) a quota 27, Ottavia 26 e Tolfa 24.

Per cui, per le contendenti, perdere punti è assolutamente vietato. Sul fronte tolfetano l’unico indisponibile per squalifica è Federico Superchi, per il resto gli interpreti ci sono tutti. Notizia confortante per mister Daniele Fracassa, che può scegliere chi schierare senza vincoli. «Ci siamo allenati bene sia prima del Natale che dopo – spiega l’allenatore – e lo stesso in quest’ultima settimana, dove sono previsti quattro allenamenti il 3,4, 5 e 6 gennaio, riposo il 7 e gara l’8. Le scelte sono dettate solo dagli under che andranno in campo dal primo minuto. In questo senso, al netto delle certezze Liberati (esterno alto di destra nel 4-2-3-1) e Santi (terzino destro), le opzioni sono due per il ruolo di terzino sinistro: con l’under Castaldo, posso inserire un senior in più; viceversa, con Pappalardo in quella posizione, devo inserire il giovane, che potrebbe essere Pasquini esterno a sinistra nel terzetto offensivo». Gli altri sicuri di scendere in campo sono il portiere Paniccia, i difensori Roscioli e Roccisano, in mediana Trebisondi e Savarino, in offensiva Gaudenzi e Moretti. Capitan Mecucci è in ripresa ma partirà dalla panchina. Sul fronte della Coppa Italia, gara di andata il 25 gennaio per il terzo turno contro il Futbol Montesacro.