La dottoressa Ursino nominata direttrice sanitaria dell'Ares 118, le congratulazioni di Marietta Tidei • Terzo Binario News

“Desidero ringraziare sinceramente la dottoressa Simona Ursino, che pochi giorni fa ha lasciato la Direzione Sanitaria della ASL Roma 4 per andare a ricoprire l’incarico di Direttrice Sanitaria all’ARES 118.

Ringrazio la dottoressa Ursino non solo per il lavoro svolto come Direttrice Sanitaria della nostra ASL, ma per tutti i ruoli che ha ricoperto nel corso degli anni con grande dedizione e competenza.

Tutti ricordano la passione e la generosità con cui si è spesa durante il difficile periodo del Covid: un momento complesso per la nostra ASL, per tanti cittadini e per l’intero sistema sanitario. In quella fase, la dottoressa Ursino ha rappresentato un punto di riferimento costante, unendo professionalità, attenzione agli altri e una profonda umanità.

Sono convinta che, per svolgere incarichi di questa responsabilità, servano certamente competenze tecniche, ma anche qualità umane e un autentico senso del dovere che non appartengono a tutti.

Per questo desidero, inoltre, augurarle buon lavoro per il nuovo, importantissimo incarico all’ARES 118, dove sono certa saprà offrire la stessa professionalità, passione e umanità che ha sempre dimostrato”.

Così in una nota la Consigliera regionale Marietta Tidei.