Rimpasto a Ladispoli, Forza Italia: "La Feduzi scelta per le maggiori competenze specifiche" • Terzo Binario News

Soddisfatti i giovani azzurri: “Cresce la cantera forzista”

“Il Commissario Renio Valle nei giorni scorsi ha riunito il Coordinamento cittadino di Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali per le quali Forza Italia Ladispoli intende esprimere il massimo impegno per contribuire alla vittoria della coalizione di centro destra e ridare alla nostra Regione una nuova guida che sappia essere interprete delle reali esigenze di tutti cittadini e di tutte le imprese senza distinzioni territoriali.

Al riguardo è stata decisa la programmazione di incontri tematici con i candidati di Forza Italia coinvolgendo i vertici del partito e i vari deputati nazionali ed europei forzisti ed in particolare l’On. Salvatore De Meo con cui da tempo abbiamo intrapreso un proficuo confronto sui temi dell’agricoltura e dei bandi europei per i quali è stata realizzata una piattaforma digitale informativa a servizio di Amministratori locali, Imprese, associazioni e cittadini.

Il coordinamento ha altresì analizzato la situazione politico amministrativa del Comune di Ladispoli che, sebbene siano trascorsi pochi mesi dalle elezioni, in continuità con il precedente mandato del Sindaco Grando, si sta confermando capace di governare con determinazione e soprattutto con una visione che permetta una valorizzazione di Ladispoli corrispondente alle aspettative dei suoi cittadini.

Al fine di rilanciare l’azione politica del partito e dare ulteriore impulso al ruolo di Forza Italia all’interno dell’Amministrazione ed in particolare della Giunta, il Commissario cittadino, di intesa con i vertici provinciali e regionali, ha deciso anche di chiedere al Sindaco Grando un avvicendamento dell’attuale assessore, indicato da Forza Italia, Dr.ssa Dora Lazzarotto con l’Avv. Alessandra Feduzi, dirigente del partito a livello nazionale ed esperta di Fondi Europei.

La Dr.ssa Dora Lazzarotto, in fase di insediamento aveva dato la sua disponibilità a rappresentare Forza Italia in Giunta e la ringraziamo per il buon lavoro finora svolto al quale deve adesso seguire un impulso politico maggiore con competenze specifiche.

Venerdì scorso cogliendo l’occasione della visita a Ladispoli dell’On. Salvatore De Meo per l’organizzazione di due incontri tematici sull’agricoltura e le politiche europee, una delegazione del Coordinamento, guidata dal Commissario cittadino e dal Capogruppo di Forza Italia, Marco Penge, ha incontrato il Sindaco Grando per un ampio confronto sulle varie questioni che Forza Italia intende affrontare e condividere con la maggioranza.

Tanti i temi affrontati tra cui l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la raccolta differenziata, la programmazione urbanistica, l’importanza di avere competenze interne o esterne all’Amministrazione per sapere meglio utilizzare i finanziamenti europei, nazionali e regionali, le dinamiche e le prospettive del distretto socio sanitario ed in particolare la necessità per il comprensorio di Ladispoli e Cerveteri di programmazione regionale per avere una struttura ospedaliera che garantisca una qualificata ed immediata offerta sanitaria.

A margine dell’incontro, il commissario Renio Valle e il Capogruppo Marco Penge hanno anche rappresentato al Sindaco la decisione di Forza Italia di nominare l’Avv. Alessandra Feduzi in Giunta per proseguire e rilanciare ulteriormente il lavoro fatto dall’Assessore, Dr.ssa Dora Lazzarotto che continuerà la sua attività politica avendo la certezza che saprà dare nei prossimi anni il suo apporto all’azione amministrativa anche in altri ruoli”.

FORZA ITALIA LADISPOLI

L’intervento di Forza Italia giovani: “La nomina di Alessandra Feduzi ad Assessore al Comune di Ladispoli è motivo di orgoglio e soddisfazione per tutta la famiglia del movimento giovanile del Lazio che l’ha sempre sostenuta in ogni occasione, dalle europee del 2019 alle elezioni politiche del 25 settembre passando per le amministrative del giugno scorso. Ci sentiamo quindi di ringraziare il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e il Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio per aver deciso di affidare questo compito così importante ad una così valida esponente del movimento giovanile. Alessandra Feduzi si va quindi ad aggiungere alla squadra degli amministratori locali di Forza Italia Giovani Lazio che può già contare su una folta schiera di assessori e consiglieri comunali appassionati e preparati. Una vera e propria cantera azzurra che abbiamo l’ambizione di mettere a disposizione del Presidente Silvio Berlusconi e di tutta Forza Italia per costruire insieme i prossimi 29 anni di berlusconismo” dichiarano in una nota Simone Leoni e Federico Fati, rispettivamente Coordinatore Regionale del Lazio e Coordinatore Provinciale di Roma di Forza Italia Giovani