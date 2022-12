"Finiti i lavori, a Bracciano i divieti di sosta mobili sono ancora lì" • Terzo Binario News

Un cittadino: “C’era un cantiere ormai chiuso da cinque giorni nei pressi del piazzale della stazione, i segnali possono cadere e provocare danni”

“Per i lavori di via Odescalchi prosegue l’assurdo.

Da quando sono terminati, trascorsi cinque giorni, sono rimasti due pali movibili di divieto di sosta abbandonati.

Uno lo ha tolto dal marciapiede qualche anima pia spostandolo posizionato vicino all’entrata del giardino (presso il piazzale della stazione) mentre l’altro è rimasto sul marciapiede davanti al bar sul camminamento opposto.

Di fatto costituisce un intralcio per i pedoni e in caso di vento forte, potrebbe cadere sulle auto in sosta.

Tutto ciò è Incredibile, speriamo che qualche volontario lo porti via”.

Lettera firmata

