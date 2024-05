Rifiuti Santa Marinella, Magliani: "I problemi sono precedenti al 2023" • Terzo Binario News

“Ringrazio la collega Di Liello per aver posto attenzione sul servizio raccolta rifiuti ereditato da questa amministrazione eletta a Maggio del 2023 e non da “anni 6” dato in gestione ormai da diversi anni ad una società esterna individuata all’epoca da amministratori di partiti oggi ai banchi dell’opposizione.

I criteri di valutazione e di merito ai fini dell’aggiudicazione non possiamo più metterli in discussione,tuttavia oggi, si questo possiamo farlo attivando una lente d’ingrandimento sui servizi pattuiti ed eventualmente non svolti,sulla sensibilizzazione dei cittadini nel rispettare la giusta operatività di conferimento e calendario dei rifiuti,nel monitorare le varie isole abusive di abbandono rifiuti al fine di avvicinarci il più possibile alle aliquote attese di differenziata.

A nostra tutela e dei cittadini come stabilito dal contratto l’amministrazione ha individuato la figura del Direttore Esecutivo del Contratto che costantemente vigila,rendiconta e verbalizza contestando di volta in volta all’azienda stessa le eventuali carenze o mancanze contrattuali.

L’amministrazione attuale è vigile e sensibile alla tematica ed ha sicuramente gia posto dei focus su ciò che non va avendo un costante confronto fra Il Sindaco,il delegato all’ambiente il D.E.C. e l’azienda.

Invito la collega Di Liello visto che sta proponendo uno studio sui servizi ed afferma che le cose secondo lei non vanno ma non da ora confermando cosi che l’eventuale problema è da ricercarsi nel capo e non nella coda ovvero 2023 anno di insediamento nuova amministrazione, di partecipare ai prossimi tavoli con l’azienda magari potrà aiutarci ad individuare possibili e più efficienti soluzioni da porre in atto con l’azienda,avendo preso informazioni dai precedenti amministratori che sono all’opposizione insieme a lei.

Certamente se il servizio fosse in house come molte Città Italiane sarebbe molto più semplice ma purtroppo questo è quanto trovato e l’ente non può venir meno al contratto, d’altra parte cerchiamo di fare il massimo per farlo rispettare dall’azienda ma la invitiamo comunque a collaborare fattivamente senza veti o polemiche di sorta”.

Alessio Magliani

Consigliere Comunale

Delegato all’Ambiente

Presidente della commissione bilancio del Comune

Città di Santa Marinella(RM)