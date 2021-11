Pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Prenestino sono intervenute ieri sera in via Cherso e in via Pisino, zona Villa Gordiani, dove ieri sera intorno alle 21;30 è stata gettata a terra un’ingente quantità di rifiuti.

Gli agenti hanno richiesto l’immediato intervento di AMA, avviando le indagini per risalire agli autori del gesto.