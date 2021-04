"Rifiuti e residui di potature in via di Zambra" - Terzo Binario News

Rabbia di un cittadino che documenta il degrado

Plastica, stendini, immondizia e residui di potature.

Questa la situazione immortalata in via di Zambra da un cittadino indignato per quanto ha visto. E il problema riguarda anche via di Tenuta di Zambra.

“Uno scempio vedere questi rifiuti abbandonati in campagna”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.