Rifiuti ammassati in casa: impossibile raggiungere bagno e letto - Terzo Binario News

Ricoverata presso una struttura di riabilitazione, una donna italiana di 64 anni , abitante nel quartiere di Tor Bella Monaca, ha chiesto ad una vicina di casa di occuparsi dei suoi tre gatti nel periodo della sua lunga degenza .

Accortasi del grave degrado in cui versava l’abitazione, dal punto di vista igienico – sanitario, l’amica si è rivolta ai servizi sociali e alla Polizia Locale del VI Gruppo Torri per chiedere supporto.

Non appena fatto ingresso nell’appartamento, di circa 60 metri quadri, gli agenti si sono trovati dinanzi ad uno spettacolo desolante e preoccupante: rifiuti in ogni dove, al punto tale che era persino impossibile fruire dei servizi igienici e del letto. Nell’appartamento sono stati rinvenuti un manto di cartoni, bottiglie, stracci, giornali, rifiuti organici e di ogni genere, che impedivano persino di camminare sul massetto, poiché non era presente nemmeno il pavimento.

I servizi sociali si sono subito attivati per provvedere alla sanificazione dell’immobile, i gatti sono stati affidati a personale specializzato che provvederà, terminati gli accertamenti veterinari, ad attivare le procedure per il loro affido, considerata l’impossibilità di assisterli da parte della signora.