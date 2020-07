Rifiuti a Montalto di Castro, nuova ondata di fototrappole - Terzo Binario News

In corso i lavori per l’installazione di altre venti telecamere. Il Comune sta organizzando corsi di vigilanza ambientale per i volontari di Protezione civile

Nuova ondata di fototrappole a Montalto di Castro per combattere il malcostume dell’abbandono di rifiuti. Sono infatti in corso i lavori per installare ulteriori venti telecamere. Il Comune sta inoltre organizzando dei corsi di vigilanza ambientale rivolti ai volontari di Protezione civile comunale, agli agenti di Polizia locale e ai dipendenti comunali con l’apporto di professionisti del settore per contrastare il fenomeno degli abbandoni. L’Amministrazione comunale informa che in queste settimane, dopo l’allentamento delle misure di contenimento del Covid 19 imposte dal Governo, in particolare a seguito della possibilità di tornare nelle seconde case, ha riscontrato un impattante abbandono di rifiuti sul proprio territorio.

Il corpo di polizia locale in questo periodo ha provveduto ad elevare circa 70 sanzioni a quei trasgressori che hanno illegalmente abbandonato in strada rifiuti di ogni genere. Tale provvedimento è stato attuato con l’ausilio delle telecamere installate nei punti più critici del paese. L’amministrazione comunale fa inoltre presente che “l’atteggiamento di inciviltà di alcuni, è un danno ambientale e oltretutto economico che va a influire sulle casse dell’ente e di conseguenza sui cittadini”. Un dato positivo, rispetto gli anni scorsi, riguarda invece il raggiungimento del 65 percento di raccolta differenziata sul territorio comunale.

Sono inoltre in corso ulteriori provvedimenti per la raccolta differenziata dell’utenza domestica nel territorio di Montalto Marina. L’area territoriale del lido è classificata come zona due sia nel calendario cartaceo che nell’app Junker e per ogni informazione si invita a prenderne visione. Al momento sono stati aggiunti ulteriori servizi: l’installazione di una bivasca in via delle Vele (incrocio Strada Litoranea) tutte le domeniche dalle ore 17 alle ore 22, con la presenza di personale qualificato, per il conferimento dell’organico e dell’indifferenziato; per quanto riguarda la raccolta di sfalci d’erba e ramaglie, ogni martedì dalle ore 9 alle ore 12, a piazzale del Palombaro e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12 in via di Scirocco (servizio fino al 31 agosto) è presente uno scarrabile per conferire tali rifiuti.

Resta invece invariato al lido il servizio di porta a porta per la raccolta dell’umido nei giorni di martedì, giovedì e sabato e dell’indifferenziato ogni lunedì della settimana. Sono inoltre disponibili per i proprietari delle case, fino ad esaurimento scorte, presso l’isola ecologica in località Incotti, i mastelli carrellati per la raccolta del verde. Si potrà fare richiesta dei contenitori telefonando al numero verde 800974723 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 – chiamata da cellulare 0766060108.Per conferire invece vetro, carta e plastica sono disponibili i contenitori stradali. Per quanto riguarda il servizio di ritiro ingombranti fuori la propria abitazione, l’utenza può telefonare per prendere appuntamento al numero verde 800974723 (da cellulare 0766060108).

Ci preme sottolineare che i ritardi o gli appuntamenti presi molto avanti rispetto alla telefonata, non dipendono dalla società o dal comune, ma dalla capienza delle discariche. Durante il periodo di lockdown il numero di ingombranti conferito è stato enorme e lo smaltimento ancora in corso. L’amministrazione comunale ricorda altresì che è possibile recarsi all’isola ecologica in località Incotti per conferire i rifiuti che non possono essere gettati nei contenitori stradali di raccolta differenziata o nelle eco stazioni mobili. L’isola ecologica rispetta i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. La domenica dalle ore 8 alle ore 12.

Per quanto riguarda il compostaggio domestico dell’organico nelle zone rurali del territorio, l’amministrazione comunale informa che tale pratica, in linea con i modelli per il conferimento di tali rifiuti, porta a un vantaggio economico e ambientale per l’intera comunità. Tuttavia gli uffici stanno analizzando tale modalità di smaltimento rifiuti per valutare, qualora laddove fosse possibile, l’opportunità di modifiche contrattuali a tale conferimento e che permettano una migliore soluzione. Maggiori informazioni, su come preparare il compostaggio domestico, sono possibili reperirle nell’app Junker o tramite una semplice ricerca su internet.