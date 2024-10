Rifiuti a Civitavecchia, scattano le multe per i conferimenti errati • Terzo Binario News

“Al fine di garantire la corretta applicazione della legge e tutelare quei cittadini che, quotidianamente, si impegnano per il corretto conferimento dei rifiuti, si avvisa la cittadinanza che sono in corso controlli sulla qualità dei rifiuti esposti nella raccolta differenziata “porta a porta”.

Gli obiettivi principali perseguiti sono quelli di informare e educare i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti, di prevenire danni all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale e di vigilare e controllare, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, sulle violazioni del regolamento comunale.

L’attività di vigilanza e controllo è concentrata, in particolare, sulla verifica di quanto segue:

CALENDARIO DI RACCOLTA: GIORNI ED ORARI (come da regolamento comunale)

Prima di esporre i rifiuti verificare sul calendario di raccolta giorni ed orari di esposizione dei contenitori;

CONTENITORI PER I RIFIUTI (mastelli e carrellati)

Utilizzare sempre l’apposito contenitore per l’esposizione dei rifiuti: è vietato esporre i sacchetti in strada sanza l’utilizzo del mastello/carrellato;

SACCHETTI SEMI-TRASPARENTI

Utilizzare solo ed esclusivamente sacchi semi-trasparenti per consentire una rapida ispezione da parte degli operatori addetti al ritiro dei rifiuti. È vietato l’utilizzo di sacchi neri anche per la raccolta indifferenziata (mastello/carrellato grigio);

RACCOLTA DELL’ORGANICO

Per un corretto trattamento dei rifiuti organici è fatto obbligo di utilizzare i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile certificati a NORMA UNI EN 13432 in carta o in bioplastica, per contribuire all’effettivo recupero dei rifiuti e alla produzione di compost di qualità;

RACCOLTA DELLA CARTA

La carta deve essere conferita all’interno di buste di carta o plastica (la plastica viene successivamente separata in cartiera e non compromette il riciclo);

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

I rifiuti indifferenziati non devono contenere frazioni differenziabili, quali plastica, metalli, carta e organico.

Il calendario di raccolta, gli orari di esposizione dei mastelli/carrellati e l’orario di inizio del servizio di ritiro restano invariati.

UTENZE DOMESTICHE:

ZONA 1 (SERVIZIO NOTTURNO)

Esposizione contenitori dalle ore 20:00;

Inizio servizio di ritiro dalle ore 22:00;

Ritiro dei contenitori vuoti entro le ore 9:00 del mattino successivo.

ZONA 2 (SERVIZIO DIURNO)

Esposizione contenitori dalle ore 21:00 del giorno precedente;

Inizio servizio di ritiro dalle ore 6:00;

Ritiro dei contenitori vuoti dopo lo svuotamento.

Nel caso in cui il rifiuto esposto non risulti conforme, quest’ultimo non verrà ritirato e sullo stesso sarà applicato un avviso per segnalare la sua non conformità.

Si invitano i cittadini a conferire in modo corretto i materiali, al fine di evitare disagi e spiacevoli situazioni”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl