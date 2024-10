Obesità, la Asl Roma 4 apre gli ambulatori a Civitavecchia e Bracciano • Terzo Binario News

Anche quest’anno il SIAN della Asl Roma 4 aderisce alla giornata di prevenzione e giovedì 10 ottobre i Centri per la Prevenzione del Sovrappeso e obesità del territorio rimarranno aperti per fornire consulenze e informazioni sui rischi legati a stili di vita sedentari e cattiva alimentazione.

Gli specialisti della Asl Roma 4 saranno presenti dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Civitavecchia, al poliambulatorio di via Etruria 34, a Bracciano in via Dominici 7, a Formello Loc. Albereto, Piazza C.A. Dalla Chiesa.

Il focus dell’edizione 2024 è incentrato sul rischio di sviluppare tumori legati all’obesità con il tema “Cancro: tutto il peso dell’Obesità. Scopri, comprendi, previeni”

“L’obesità – ha spiegato la Dirigente del SIAN Asl Roma 4, dottoressa Valeria Covacci – non è solo un fattore estetico ma è piuttosto una condizione medica che può avere gravi ricadute sul benessere e la salute delle persone. Inoltre negli ultimi anni, è emersa una correlazione tra lo stato di sovrappeso e l’insorgenza di specifiche neoplasie. Limitiamo, quindi, il consumo di alcol, aumentiamo invece l’assunzione di cibi integrali ricchi di fibre, consumiamo più frutta”.

Anche se non sono l’unica causa dei tumori, obesità e sedentarietà alterano una grande varietà di risposte del nostro organismo favorendone la crescita. La prevenzione e un corretto stile di vita, quindi, sono le armi più potenti che abbiamo a disposizione per salvaguardare il nostro benessere.

“Invito i cittadini del nostro territorio – ha concluso la dottoressa Covacci – ad aderire a queste giornate e a chiedere consiglio ai nostri esperti”.