Riduzioni Tari per le utenze non domestiche a Ladispoli, ecco come usufruirne • Terzo Binario News

Riduzioni Tari per le utenze non domestiche a Ladispoli, ecco come usufruirne

Riduzioni Tari per utenze non domestiche a Ladispoli

Ai sensi dell’articolo 27 del vigente “Regolamento comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti”, si ricorda che, al fine di ottenere la riduzione prevista per lo smaltimento in proprio dei rifiuti urbani, entro e non oltre il 28 febbraio dovrà essere presentata la documentazione attestante le qualità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it.

Si avvisa che tutta la documentazione presentata in forma diversa (mail, protocollo, ecc.) verrà automaticamente respinta e non verrà riconosciuta l’agevolazione Tari.