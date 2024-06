Riconsegna temporanea del cantiere sul lungolago di Bracciano • Terzo Binario News

Sussiste il divieto di sosta fino al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale

Ieri è avvenuta la restituzione temporanea di un settore dell’area cantiere interessata dall’Intervento di rigenerazione urbana Lungolago G. Argenti da parte della ditta incaricata.

I lavori nelle suddette aree riprenderanno al termine della stagione estiva, mentre proseguiranno senza interruzioni nelle restanti aree non oggetto di riconsegna temporanea.

Nei prossimi giorni avverranno il completamento delle opere di rispristino della pavimentazione provvisoria e di messa in sicurezza dell’area, lo smontaggio delle recinzioni di cantiere e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per permettere il transito e la sosta durante la stagione estiva.

Per permettere tali operazioni di messa in sicurezza è stata emessa un’ordinanza sindacale che prevede il divieto di sosta sul tratto di Via Lungolago Argenti compreso tra Via del Lago e Via della Sposetta Vecchia dalla data di riconsegna odierna fino al completamento della segnaletica orizzontale e verticale prevista nei prossimi giorni.

Questi provvedimenti consentiranno la fruizione estiva del lungolago con l’obiettivo di ridurre al massimo gli inevitabili disagi per cittadini, turisti e operatori, ristabilendo temporaneamente la viabilità e la sosta e rinviando alla fine dell’estate la realizzazione della pavimentazione definitiva, la messa a dimora degli alberi, l’installazione dell’arredo urbano e delle aree giochi previste dal progetto.