Riapre lo Sportello Csp per le luci votive al cimitero di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Civitavecchia Servizi Pubblici srl comunica che sono stati riaperti gli Sportelli al pubblico presso il Cimitero Vecchio di Via Aurelia nord per permettere ai Signori utenti di stipulare i contratti per le luci votive e definire i relativi pagamenti per l’anno 2020.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 14.00.

Gli sportelli rimarranno invece chiusi venerdì 8/15 e 22 maggio per permettere ai dipendenti di svolgere alcune attività amministrative interne.

I Signori utenti che non possano o non vogliano recarsi presso lo Sportello per effettuare i pagamenti, in alternativa potranno pagare attraverso:

versamento sul Conto Corrente (bollettino) Postale n. 1039882020, intestato alla Civitavecchia Servizi Pubblici srl, indicando nella causale: “Luce Votiva anno 2020 ed il NOME DEL DEFUNTO”;

bonifico bancario attraverso IBAN: IT63J0760103200001039882020, conto corrente n. 001039882020, intestato a Civitavecchia Servizi Pubblici srl, “Luce Votiva anno 2020, il NOME DEL DEFUNTO e l’anno del decesso”.

Si invitano i Signori utenti, una volta effettuato il pagamento ad inviarne copia alla mail:

servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it

Si ricorda come la scadenza per i pagamenti è da intendersi prorogata al 31 maggio 2020.

Si ricorda che il canone annuale “luci votive 2020” è di 21,10 €.

Tutte le informazioni sono comunque disponibili sul sito www.civitavecchiaservizipubblici.it, alla sezione “Servizi Cimiteriali” e attraverso banner informativi, nel quale vengono indicati anche tutte le tariffe vigenti per il 2020.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl