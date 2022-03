Riapre l'anagrafe a Ladispoli - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che dalla giornata odierna sono riaperti gli uffici del servizio anagrafe in piazza Falcone, chiusi nei giorni scorsi a causa del Covid.

Purtroppo si potrebbero avere ancora dei disagi per il numero ridotto di dipendenti in servizio per il perdurare delle assenze per malattia.

L’attività degli uffici anagrafici è dunque ripresa ma a regime ridotto, l’amministrazione si scusa con gli utenti per gli eventuali disservizi.