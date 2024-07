Riapre la spiaggia Liberamente a Cerveteri • Terzo Binario News

Mare senza barriere per tutti a Camp di Mare da domenica 7 luglio alle 10,30 con l’inaugurazione: sarà pubblica, libera, attrezzata, accessibile a tutti e gratuita

Un’area attrezzata e accessibile dedicata ai bagnanti con disabilità motoria permanente o momentanee.

Grazie al contributo della Regione Lazio, dell’AREA Economia del Mare per la “Stagione Balneare 2024”, il Comune di Cerveteri ha realizzato un’area attrezzata con sedie job, lettini dedicati, passerelle, docce con acqua calda, sedie Sand&Sea e personale qualificato per l’assistenza.

L’accesso alla spiaggia è gratuito e aperto a tutti, residenti e non, sarà obbligatorio prenotare chiamando il numero 3513580419, per garantire una corretta gestione degli spazi. è possibile prenotare il proprio posto a partire da sabato 6 luglio.

Situata sulla spiaggia libera a sinistra dello stabilimento “Ocean Surf”, la spiaggia “Liberamente” offre un’ampia gamma di servizi per garantire una giornata al mare sicura e confortevole.

“Un progetto che incarna i valori dell’accessibilità universale”, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. “Grazie a ‘Liberamente’, anche le persone con disabilità e le loro famiglie potranno vivere appieno l’esperienza del mare in un contesto libero e gratuito”.

“Liberamente” rappresenta un passo importante verso l’inclusione sociale e il superamento delle barriere architettoniche. La spiaggia è dotata di tutti i comfort necessari per trascorrere una giornata al mare in autonomia e sicurezza, garantendo a tutti il diritto, nessuno escluso, di godere appieno delle bellezze del nostro territorio”.

Fin dal suo lancio nel 2021, “Liberamente” ha riscosso un grande successo, creando opportunità di inclusione per le categorie più vulnerabili. “Siamo orgogliosi di aver realizzato questo progetto,” ha aggiunto il Sindaco Gubetti. “Il nostro impegno è creare una società sempre più inclusiva, dove il mare sia un bene accessibile a tutti.”

Conclude il Sindaco: “Ringrazio il prezioso supporto dell’assessore con delega alla Salute Francesca Appetiti per l’importante lavoro svolto nel raggiungimento di un altro obiettivo di programma. Inoltre un ringraziamento va a tutto il personale degli uffici coinvolti: il Dirigente dell’Area Servizi alle Persone Emiliano Magnosi, il Dirigente dell’Area 4 Assetto Uso e Sviluppo del Territorio Manuela Lasio, all’AU della Multiservizi Caerite Remo Tagliacozzo, che hanno lavorato con impegno affinché anche quest’anno potessimo garantire questo servizio alla cittadinanza”

Non perdete l’occasione di partecipare all’inaugurazione di “Liberamente” e di vivere un’estate all’insegna dell’inclusione e del divertimento per tutti!