Riapre il tesseramento del Pd a Ladispoli • Terzo Binario News

“Decisione importante e fortemente voluta grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo durante le primarie svoltesi lo scorso 26 febbraio.

Il contributo e la voglia di partecipazione che hanno accompagnato quella giornata non possono che portare ad una nuova apertura partecipativa.

Il PD è il partito di tutti coloro che non si riconoscono in questo governo, il partito di coloro che vogliono costruire un Paese di tutti, che vuole essere vicino a chi ne ha più bisogno, ai lavoratori e a coloro che un lavoro non lo hanno più, alle donne, ai giovani, alle fasce più deboli.

La neosegretaria lo ha detto chiaramente “Venite, abbiamo bisogno di voi”.

Ha ragione, per cambiare abbiamo bisogno di voi. Questo il link https://tesseramento.partitodemocratico.it/ ,una volta aperto cercate Ladispoli e fateci sapere che ci siete!”

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”