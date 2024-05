Riapre il sottopasso tra metro Piramide e stazione Ostiense • Terzo Binario News

Roberto Gualtieri, insieme all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, hanno partecipato alla riapertura del collegamento tra la stazione metro Piramide, la Roma Lido e la Stazione Ostiense.

Il passaggio pedonale che collega le tre infrastrutture era stato chiuso nel 2020 a causa della necessità di intervenire sui lunghi tapis roulant, sulle scale mobili e sulla struttura completamente da riqualificare. I lavori sono stati realizzati da Schindler, per conto di Atac, con un appalto finanziato da Roma Capitale che prevedeva la sostituzione, con fornitura in opera, di 2 scale mobili e 4 marciapiedi mobili.

Durante la chiusura del sottopasso, Atac ha portato avanti altre attività di ristrutturazione dello stesso che era fortemente ammalorato: sostituzione del pavimento in gomma con pavimento in gres porcellanato; tinteggiatura delle pareti e dei cancelli; installazione del controsoffitto tipo modulare e continuo; sostituzione lampade e diffusori sonori; ripristino dei percorsi per i non vedenti e mappe tattili e la recinzione del vano adiacente alla rampa di accesso di via delle Cave Ardeatine.

“Riapriamo uno dei più importanti sottopassi pedonali della città” – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha proseguito: “Era chiuso da anni, provocando disagi quotidiani a migliaia di cittadini e turisti. Adesso fa parte dei tanti interventi con cui stiamo recuperando anni di ritardo su tutta la rete di ascensori e scale mobili legate al trasporto pubblico locale, passando in due anni dal 22% al 10% di impianti da riparare, con l’obiettivo di arrivare ad un fisiologico 5% entro il Giubileo. Grazie ad Atac e all’assessorato per il grande sforzo che stanno compiendo”.

“La zona di Ostiense con le sue stazioni – ha commentato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – rappresenta uno snodo fondamentale della mobilità cittadina. È importante riaprire il collegamento tra tre infrastrutture con funzioni di mobilità così diverse. Grazie alla riapertura del sottopasso i pendolari potranno facilmente raggiungere la stazione Ostiense, la Linea B e la Roma-Lido attraverso il percorso coperto e senza dover uscire dalle stazioni. In questi quattro anni di chiusura, sono stati tanti gli appelli e le richieste di riapertura da parte dei cittadini e dei pendolari a cui oggi finalmente diamo una risposta positiva”.

“Sottopasso Ostiense riaperto e rinnovato. Uno snodo importante per garantire un percorso più sicuro e più moderno collegando tre stazioni fondamentali del trasporto pubblico cittadino”: queste le parole del presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri.