Riapre al pubblico la farmacia di Aurelia, lo comunica la Civitavecchia Servizi Pubblici - Terzo Binario News

Civitavecchia Servizi Pubblici srl informa che da domani giovedì 27 gennaio la farmacia comunale “Aurelia” in Via Niccolò Paganini 7 a Civitavecchia riaprirà al pubblico nei consueti giorni ed orari: dal Lunedì al Sabato dalle 08:30 alle 13.

La farmacia torna così a svolgere pienamente la propria attività nel quartiere di Borgata Aurelia, offrendo servizi importanti per i cittadini che in farmacia si recano non solo per acquistare medicinali, farmaci da banco e prodotti per l’igiene, ma anche per fare analisi strumentali e usufruire di servizi in autodiagnosi.

Le farmacie sono un presidio del sistema sanitario sul territorio e un importante punto di riferimento per le esigenze di cura e salute dei cittadini, soprattutto in questo periodo di pandemia