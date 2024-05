Riaperti al pubblico i cinque ascensori della stazione metro Conca d'Oro • Terzo Binario News

Nella piazza esterna inaugurata il murale dedicato al Giro d’Italia

Riaperti al pubblico, dopo la revisione, i cinque ascensori della stazione della metropolitana B1 di Conca d’Oro. Nella piazza esterna è stata inaugurata l’opera che Roma Capitale ha dedicato alla Corsa Rosa, “il Giro d’Italia”, a cura dell’artista Lucamaleonte.

Il murales è dominato dall’immagine di ciclisti in maglia rosa; sullo sfondo, i monumenti romani più caratteristici. Uno spazio di grande effetto e impatto, con cui Roma Capitale rende omaggio a una delle competizioni sportive più coinvolgenti e apprezzate da sempre dal pubblico, opera che tra l’altro si articolerà su più muri all’interno della piazzetta.

Da ieri è inoltre possibile parcheggiare le biciclette in luogo sicuro, dentro box singoli. Il sistema di Bike Parking permetterà agli utenti del trasporto pubblico un utilizzo più agevole del mezzo a pedali per la percorrenza del “primo miglio”. Ossia il tratto che separa la casa dalla stazione.

255 Bike Box sono attivi in 11 stazioni della metropolitana di Roma: Battistini, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Porta Furba, Subaugusta, Conca D’Oro, Rebibbia, Torre Maura, Teano, Pigneto e Malatesta e, proprio in quest’ultima Stazione della Metro C sono stati installati anche i Bike Box Verticali, novità assoluta in ambito europeo. I bike box nella Stazione Pigneto apriranno a luglio 2024 per migliorie della connettività di stazione in corso d’opera.

Attivi da settembre 2023 i bike box delle stazioni Jonio, Eur Magliana, Ponte Mammolo, Laurentina, Anagnina, Arco di Travertino, Basilica San Paolo.

La misura nasce per facilitare lo scambio trasporto privato – trasporto pubblico, agevolando il cittadino utilizzatore del trasporto pubblico locale per il raggiungimento delle fermate della metropolitana con la scelta la bicicletta al posto dell’auto.