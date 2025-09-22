Rete Studenti Medi in piazza a Bracciano • Terzo Binario News

Centinaia di studentesse e studenti degli istituti Vian e Paciolo, insieme a docenti dalle scuole del territorio sono scesi in piazza in occasione della mobilitazione nazionale per la Palestina, per chiedere la fine del genocidio a gaza e l’immediata cessazione di attacchi militari da parte di Israele.

Una manifestazione, quella di oggi, che rappresenta la prosecuzione di un percorso che da tempo, a livello nazionale e sui territori, vede mobilitate le studentesse e gli studenti al fianco del popolo palestinese, nelle piazza, nelle scuole e nelle università di tutta Italia.

Le studentesse e gli studenti si sono riunite con un picchetto fuori dal Liceo Vian di Bracciano, con uno striscione che recitava «Non si ferma il vento. Siamo Global Sumud Flotilla», per poi spostarsi al luogo dell’appuntamento al piazza Don Cesolini, dove si sono susseguiti interventi di studentesse e studenti, professori, insegnanti, genitori e cittadini del territorio che hanno scelto di aderire alla mobilitazione.

La mobilitazione è poi proseguita con un corteo arrivato fino a piazza del Comune di Bracciano; è proprio qui, nella giornata di ieri, che è stata approvata la mozione «Ripudia la guerra, Bracciano per la Pace».

«Le scuole devono essere il luogo in cui si ripudia ogni forma di guerra» spiega Aureliano Bucci della Rete degli Studenti Medi di Bracciano e del territorio sabatino, «serve una netta condanna da parte degli istituti scolastici verso il genocidio, così come l’interruzione di rapporti con realtà che lo sostengono».

«Il Governo Meloni continua a girarsi dall’altra parte» continua Bucci, «nel frattempo il Ministro Valditara, tramite la Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nega la possibilità di avere momenti di confronto sul tema all’interno delle scuole. Valditara, non fermerete il vento.»

Rete degli Studenti Medi di Bracciano