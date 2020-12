Resta chiusa sul balcone causa maltempo: intervento dei pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

Già dalle prime ore di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno e stanno effettuando in città, interventi inerenti il forte vento che sta imperversando sul litorale (con il porto oggetto di mareggiata). Coperture; pali; grondaie e rami pericolanti.

Fra i vari interventi svolti: in via Strambi è stata messa in sicurezza una tettoia, le cui porzioni pericolanti minacciavano di cadere sul laboratorio analisi “Tarantino”. In via Flavioni invece i VVF hanno soccorso una donna che era rimasta accidentalmente chiusa fuori, sul balcone della propria abitazione.

Molti interventi in coda da effettuare. Priorità ovviamente per quelli più urgenti.