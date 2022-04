Regione Lazio, allo spazio "Scena" il primo CineEu Forum: l'Europa nei film dei giovani - Terzo Binario News

Quattro appuntamenti a partire dal 2 per il mese di aprile affronteranno temi come i diritti LGBTQIA+ e solidarietà intergenerazionale

Giovani ed Europa, partecipazione democratica ed integrazione europea, diritti LGBTQIA+ e solidarietà intergenerazionale attraverso le giovani eccellenze del nuovo cinema italiano: è la prima edizione di CinEU Forum, dal 2 al 30 aprile 2022 nella cornice di SCENA, spazio polivalente della Regione Lazio.

Quattro fine settimana per quattro appuntamenti con proiezioni, ospiti, testimoni, artisti e protagonisti delle nuove visioni, per parlare di giovani e della loro Europa e raccogliere idee e priorità per le politiche di domani con un obiettivo: far sentire la loro voce e rispondere insieme alle grandi sfide sul futuro dell’Unione Europea e delle nuove generazioni.

L’iniziativa – in collaborazione con l’Ufficio Cinema della Regione Lazio – è promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, la European Youth Card Association (EYCA) ed il Parlamento Europeo, all’interno della campagna di comunicazione #StandForSomething, per la sensibilizzazione e la promozione dell’impegno civico dei giovani nelle politiche europee nel contesto della Conferenza Sul Futuro dell’Europa (www.istandfor.eu).

Attraverso la campagna #StandForSomething, all’interno di CinEU Forum, le nuove leve della cinematografia nostrana, offriranno spunti di riflessione per parlare di temi specifici a forte rilevanza giovanile attraverso la proiezione di singole pellicole che affiancheranno panel tematici in un confronto partecipato.

Per ogni appuntamento un panel tematico vedrà confrontarsi importanti ospiti di rilevanza sociale e politica insieme ai giovani del territorio sul tema del giorno, selezionato in funzione della sua rilevanza con il mondo giovanile e con l’Europa. In relazione al tema si cercherà di scrutare e individuare i desideri e le aspettative dei ragazzi per le scelte delle prossime politiche europee, in un confronto partecipato che analizzerà cosa è stato fatto e cosa ancora è possibile migliorare.

I temi trattati saranno: la partecipazione giovanile, l’integrazione europea e il federalismo, i diritti della comunità LGBTQIA+ e la solidarietà intergenerazionale. Al centro degli incontri ci sarà lo sguardo dei ragazzi, le loro necessità e la loro voglia di essere oggi cittadini del domani e protagonisti attivi del cambiamento sociale.

Due protagonisti de Il padre d’Italia

Si comincia sabato 2 aprile con la proiezione del film Il Padre d’Italia (2017) di Fabio Mollo sulla tematica dei diritti LGBTQIA+, che affronta il tema dell’amore mai contro natura, del bisogno e della paura di appartenere a qualcuno in una generazione che è sempre alla ricerca del proprio destino. Tra gli ospiti Pietro Turano (attore e attivista della comunità LGBT), Fabio Mollo (regista del film) e altri decisori politici. Si prosegue venerdì 8 aprile con la proiezione del film Aquile Randagie (2019) di Gianni Aureli – sul tema della partecipazione giovanile attraverso l’esperienza dello scoutismo – con ospiti Gianni Aureli (regista del film) ed esponenti del mondo del volontariato e dello scoutismo. Il film racconta la storia delle Aquile Randagie, un gruppo di ragazzi scout di Milano che agivano in clandestinità ed in opposizione all’unico sistema educativo possibile, quello del regime fascista. Venerdì 15 aprile sarà la volta di Buon Vento (2021) di Andrea Caciagli, sul tema dell’integrazione europea e federalismo. Il documentario racconta l’esperienza del seminario di formazione federalista che si svolge ogni anno a Ventotene e che ripercorre i luoghi e lo spirito federalista europeo che diede vita al famoso Manifesto di Ventotene, uno dei testi pioneristici e fondanti dell’Unione Europea.

Ginevra Francesconi e Francesco Montanari

Infine sabato 30 aprile la rassegna si concluderà con la proiezione del film Regina (2020) di Alessandro Grande, per affrontare la tematica dell’occupazione giovanile e della solidarietà intergenerazionale, con ospiti Alessandro Grande (regista del film) e Mariano Di Nardo (sceneggiatore del film). La pellicola, vincitrice di un Ciak d’Oro nel 2021 come Migliore Opera Prima racconta il sottile equilibrio nella relazione tra un padre e una figlia. Protagonisti Ginevra Francesconi e Francesco Montanari.

Dopo ogni proiezione seguirà aperitivo.

Come prenotare i biglietti: l’ingresso per ciascun appuntamento sarà prenotabile nei giorni precedenti all’evento attraverso due modalità: tramite l’app LAZIO YOUth CARD, per i possessori dell’omonima carta giovani della Regione Lazio e tramite i canali dello spazio SCENA.

LAZIO YOUth CARD è l’App della Regione Lazio che offre agli under30 del Lazio sconti ed importanti riduzioni per l’acquisto di beni o per la fruizione di servizi, ma anche accessi gratuiti a tantissime iniziative speciali e opportunità a loro dedicate. Inoltre, grazie alla partnership con EYCA, l’App aiuta i ragazzi a viaggiare in Europa e a creare legami e nuove amicizie.