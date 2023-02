Regionali, Pascucci: “Solidale con tutti i comitati che si battono contro discariche ed inceneritori” • Terzo Binario News

“Da sempre pongo al centro della mia azione politica e amministrativa la difesa del territorio.

Da tantissimi anni combatto in prima linea contro ogni eco-mostro e contro ogni nuova ipotesi di discarica che più volte è stata ventilata nei territori di Provincia per accogliere i rifiuti di Roma.

L’ho fatto da Sindaco di Cerveteri e l’ho fatto da Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale. Per questo, rinnovo ancora una volta tutto il mio sostegno a tutte le reti ambientaliste ed ecologiste che ogni giorno si battono per il proprio territorio.

Allo stesso modo, rivolgo un pensiero particolare alle attiviste e agli attivisti dell’Associazione Ecologica Monti Sabatini – No discarica Magliano Romano: così come fatto in questi anni, anche in Regione non farò mancare loro il mio sostegno e la mia presenza a difesa di territori e cittadini”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente.

“Ribadisco ancora una volta con forza la mia totale contrarietà alla realizzazione di nuovi inceneritori e la mia solidarietà alle cittadine e ai cittadini che si vedono minacciati da questo ecomostro – prosegue Pascucci – ogni città deve saper gestire autonomamente i propri rifiuti. Questo è ancora più vero per Roma. I territori della provincia non sono più disponibili a fare da discarica per la Capitale”.