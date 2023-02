Regionali, il Pd di Cerveteri si complimenta con gli eletti • Terzo Binario News

Sono 10 i nuovi consiglieri del Partito Democratico eletti nel nuovo Consiglio Regionale del Lazio. Nella Provincia di Roma sono stati assegnati 7 seggi che saranno occupati da: Daniele Leodori, Eleonora Mattia, Mario Ciarla, Emanuela Droghei, Michela Califano, Massimiliano Valeriani, e Rodolfo Lena.

Tre seggi sono andati alle altre provincie: Sara Battisti (Frosinone), Salvatore La Penna (Latina), Enrico Panunzi (Viterbo).

Oltre, naturalmente, ad Alessio D’Amato in qualità di candidato Presidente della Regione Lazio.

Il Circolo del Partito Democratico di Cerveteri formula i suoi migliori auguri di buon lavoro al gruppo consigliare e intende ringraziare tutte le candidate e tutti i candidati che hanno permesso al Partito Democratico di attestarsi nel Lazio sopra il 20%.

“Sarà un lavoro serio di opposizione” dice Giuseppe Zito, segretario del Pd di Cerveteri, ringraziando il candidato presidente Alessio D’Amato che, aggiunge Zito, “con competenza e generosità, si è speso in una campagna elettorale dura e difficile”. “Ci rammarica la scarsa affluenza alle urne, un segno di disaffezione alle istituzioni e al governo locale che ci preoccupa molto – prosegue Zito – Il congresso che il PD sta svolgendo a partire dai circoli è volto in particolare ad analizzare gli errori commessi per ripristinare una connessione sentimentale con il popolo del centrosinistra”.

“Il circolo del Partito Democratico, inoltre, si congratula con Alessio Pascucci, candidato del nostro territorio, che ha raccolto un risultato straordinario. Oltre 5 mila preferenze nella Provincia di Roma non gli hanno però consentito di essere eletto per una manciata di voti. Con la stima e l’affetto di sempre vogliamo esprimere il nostro rammarico e tutta la nostra vicinanza”, conclude la nota del Pd di Cerveteri.