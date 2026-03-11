Referendum, appello al voto del Pd di Cerveteri • Terzo Binario News

“E’ un voto importante a cui i cittadini di Cerveteri non possono mancare, perché la vera posta in gioco non è tanto la separazione delle carriere in magistratura, quanto la profonda revisione della Costituzione.

Se passa la proposta del Governo Meloni, infatti, ben 7 articoli della Carta sarebbero stravolti con un colpo di mano della maggioranza e senza che un solo giorno di dibattito parlamentare si sia svolto. La legge promossa dal governo non offre maggiori tutele ai diritti, non velocizza i tempi dei processi e, anzi, cancellando l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, rappresenta un indebolimento delle garanzie fondamentali di imparziale giustizia per tutti.

Per questo chiediamo ai cittadini di bocciare questa legge e votare NO”. È l’appello al voto diffuso dal Circolo PD di Cerveteri, ‘David Sassoli’.

Il Circolo è tra i promotori all’interno del ‘Comitato per il NO Cerveteri Ladispoli’ di un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza, proprio per illustrare le ragioni del NO. Venerdì 13 alle ore 18, alla Sala Ruspoli di Cerveteri, interverranno: Emiliano Minnucci (PD Provincia di Roma), Alessandra Maiorino (senatrice M5S), Filiberto Zaratti (deputato AVS – EV), Michela Califano (consigliera regionale PD), Barbara Bonanni (Consigliera Metropolitana AVS – SI), Angelo Colone (Presidente ANPI Cerveteri e Ladispoli), Ivano Tassarotti (segretario Cgil/Spi Lega Civitavecchia). Vi aspettiamo!

IIL 22 E IL 23 MARZO VOTA NO AD UNA GIUSTIZIA CONTROLLATA DAL GOVERNO!

Circolo PD Cerveteri ‘Davide Sassoli’