Referendum a Santa Marinella, dalla Lega l'invito ad andare a votare - Terzo Binario News

Lo strumento del referendum è una delle forme più alte di esercizio della democrazia, pertanto, quello del 27 marzo, non può che essere accolto con soddisfazione dalla Lega di Santa Marinella.

La polarizzazione delle posizioni però non è amica del bene comune.

Se é vero che lo strumento del project permette di dare in gestione a privati beni comunali che sarebbe meglio rimanessero nella disponibilità della pubblica amministrazione è altrettanto vero che viviamo un particolare momento storico in cui, le casse comunali, spesso piangono e che quindi, questo, può essere un mezzo per realizzare progetti a beneficio della comunità tutta.

Visto inoltre, che i quesiti riguardano situazioni differenti tra loro, è giusto che ogni cittadino si esprima caso per caso scegliendo liberamente per ciascuno ciò che crede meglio.

L’invito per tutti è di andare a votare.