Rapper a Ladispoli, Marcucci: "Capodanno insostenibile, c'è tempo per correggere il tiro" • Terzo Binario News

“La somma di 8,4 euro a testa.

Questo è quanto costerà il concerto di Capodanno ad ogni cittadino di Ladispoli.

L’idea di un’iniziativa d’aggregazione giovanile per l’ultimo dell’anno poteva essere anche meritevole, ma non a queste cifre (345mila euro) e non con quel budget previsionale (200 mila euro per cachet artisti).

C’è ancora il tempo per correggere il tiro. Spero che questa amministrazione comunale possa ripensare il Capodanno in piazza in un’ottica più sostenibile economicamente (ed eticamente)”.

Gianfranco Marcucci