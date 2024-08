Armato di coltello estorce denaro a madre e sorella per comprarsi la droga • Terzo Binario News

Arrestato dai carabinieri un 54enne romano; vittime l’anziana mamma, di 86 anni e la sorella di 60 anni

Brandendo un coltello ha estorto denaro all’anziana madre e alla sorella. Quei soldi gli sarebbero serviti per comprarsi la droga. I carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un romano di 54 anni, noto alle forze dell’ordine.

In seguito ad una segnalazione giunta al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti all’interno di un appartamento in via dell’Acqua Paola, nella zona della Pineta Sacchetti, dove due donne hanno denunciato di essere state vittime di una estorsione da parte di un congiunto; la madre di 83 anni e la sorella di 60 anni hanno dichiarato che l’uomo, armato di coltello, aveva estorto loro del denaro per comprarsi la droga.

I carabinieri, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a fermare l’uomo e hanno sequestrato il coltello che brandiva. Durante l’intervento, le donne hanno anche raccontato ai militari che l’uomo era solito assumere tali comportamenti. Raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, i Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica, hanno arrestato il 54enne e lo hanno accompagnato presso il carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.