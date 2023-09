Rapina impropria al Maury's di Cisterna Faro a Civitavecchia • Terzo Binario News

Trambusto ieri mattina al discount per casalinghi Maury’s di via dei Colli a Civitavecchia. Un tentativo di furto non riuscito – trasformatosi in rapina impropria – una leggera colluttazione e poi la fuga con la Polizia intervenuta per la ricostruzione dei fatti.

Stando a quanto raccontato, durante la mattinata, due nomadi sono entrati nell’attività cercando di superare le casse senza pagare i prodotti che avevano. I commessi si sono accorti di quanto stesse avvenendo e hanno cercato di fermarli. Però i due ladri presunti non ne hanno voluto sapere di lasciare la merce rubata e da lì lo scontro.

Alla fine poi sono riusciti a darsi alla fuga a piedi, senza lasciare tracce. Dall’attività hanno avvertito il 112 e una pattuglia del Commissariato si è recata sul posto. Il negozio comunque non ha subito rallentamenti, visto che è sempre rimasto aperto accogliendo la clientela come sempre. Quello del tentato furto in pieno giorno non è episodio molto comune a Civitavecchia, per questo ha lasciato perplessi soprattutto il modo in cui si è operato. Infatti è insolito anche che i nomadi siano arrivati fino in città per colpire.