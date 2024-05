Rapina a San Giovanni: donna morde il dito di uno dei ladri • Terzo Binario News

Malviventi in fuga con monili in oro, indaga la Polizia

Una 67enne romana ha morso il dito di uno dei due ladri che hanno fatto irruzione nel suo appartamento in via Amiterno, a San Giovanni. I malviventi sono riusciti a scappare con il bottino: alcuni monili in oro il cui valore è in fase di quantificazione. La donna ha rifiutato le cure del 118. Sul posto la Polizia, che indaga

Il fatto è avvenuto ieri, 30 aprile, intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione, i soliti ignoti sono entrati nell’abitazione dopo aver smurato la grata di una finestra della casa. Dopodiché, decidono di imbavagliare la donna che, comunque, morde il dito di uno dei malfattori, urlando e catturando l’attenzione dei vicini.