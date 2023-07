Rapina a Prati: rubati orologi, strada bloccata • Terzo Binario News

Rapina in via Sabotino, zona Prati. La segnalazione al 112 – per un allarme furto – c’è stata alle 4 di martedì 18 aprile.

Secondo una prima ricostruzione, quattro soggetti con volto travisato hanno bloccato la strada all’altezza del civico 52 con una vettura nera. Due sono rimasti nel veicolo, due invece sono entrati in azione, tagliando con una sega circolare la saracinesca dell’attività commerciale finita nel mirino.

Rubati gli orologi, il bottino è da quantificare, sono fuggiti. E hanno bloccando la stessa via con un mezzo. Indaga la Polizia.