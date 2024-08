Rami pericolanti a Civitavecchia, i pompieri ne rimuovono uno in centro • Terzo Binario News

Il maltempo ha reso pericolosi alcuni rami di albero a Civitavecchia tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Poco fa l’autoscala e l’aps si sono recate nella centralissima via Principe Umberto all’incrocio con corso Centocelle – su segnalazione di Bioma alla Polizia Locale che a sua volta ha chiesto l’intervento dei pompieri – per mettere in sicurezza la pianta.

I pompieri hanno usato la motosega per rimettere in sicurezza l’albero mentre la Municipale ha gestito il traffico.