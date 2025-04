A bando 12 box del mercato di Civitavecchia • Terzo Binario News

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia l’avviso pubblico per l’assegnazione di 12 box all’interno del mercato comunale di Piazza Regina Margherita, nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’area.

Si tratta di un passaggio importante per la valorizzazione di un luogo storico del commercio cittadino e per il sostegno all’imprenditorialità locale.

L’avviso è rivolto a operatori del commercio e dell’artigianato alimentare e non alimentare, con l’obiettivo di favorire un’offerta variegata e attrattiva all’interno della struttura.

«Nell’ambito dei lavori per la riqualificazione dell’area, era dunque fondamentale restituire piena operatività al mercato coperto – dichiara l’assessore al Commercio Enzo D’Antò –.

Questo bando rappresenta un’occasione per rilanciare l’economia del centro cittadino, offrendo spazi a nuove attività commerciali e artigianali. Puntiamo a un mercato vivo, dinamico, che torni ad essere un punto di riferimento per i cittadini e per chi visita la nostra città, abbiamo voluto dare anche un segnale all’imprenditoria giovanile riservando il 20% dei posti agli under 35».

«Il rilancio del mercato di Piazza Regina Margherita – aggiunge il sindaco Marco Piendibene – è parte di una visione più ampia di rigenerazione urbana e valorizzazione dei luoghi identitari di Civitavecchia. L’assegnazione dei box darà nuova linfa al commercio locale e rappresenta un’opportunità per chi vuole investire e contribuire al tessuto economico della città. Continueremo a lavorare in questa direzione, con interventi concreti e mirati».