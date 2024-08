Ruba marsupio a un uomo e minaccia i passanti • Terzo Binario News

Panico in via Giovanni Giolitti, zona Termini, a Roma. Un uomo – poi identificato in un marocchino di 37 anni – è stato denunciato per tentata rapina e minacce. L’episodio è avvenuto ieri, 18 agosto, alle 17,30.

Secondo quanto appreso, il nordafricano ha rubato il marsupio a un uomo, di nazionalità cinese e ha anche minacciato i passanti. La vittima, per la cronaca, ha presentato delle escoriazioni alle ginocchia, ma ha rifiutato le cure mediche. Un passante ha poi recuperato la “refurtiva”.

Frame video Instagram Welcome to Favelas