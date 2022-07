Ramazzotti: “Assenteismo determinante alle elezioni, ma tanti errori nel centrodestra” • Terzo Binario News

Il Consigliere comunale di Cerveteri Lamberto Ramazzotti commenta il voto etrusco

È un Lamberto Ramazzotti come sempre senza tanti peli sulla lingua quello che sabato ha parlato ad una emittente radiofonica del litorale. A ruota libera sulla situazione politica attuale del territorio ma anche una analisi sulla sconfitta elettorale rimediata alle ultime elezioni dal candidato sindaco per il quale si era schierato.

“Io sono molto sereno e sincero, il popolo è sovrano e chiaramente dispiace vedere che i due contendenti a sindaco di centrodestra, a capo di coalizioni con partiti e liste civiche di centrodestra, che insieme hanno preso un totale di 9400 voti mentre il Sindaco poi eletto ne aveva presi 6mila dimostra che il nostro slogan aveva trovato un supporto elettorale. Poi nel ballottaggio succede ciò che succede, tra cui l’assenteismo dilagante con appena il 41% dei cittadini alle urne. Di certo c’è che oggi il Sindaco è Elena Gubetti e come detto, dato che il popolo è sovrano, il risultato va rispettato”.

“Dire di chi è la colpa e di chi è il merito è difficile, io faccio politica da tanti anni e di errori ne sono stati commessi tanti. Io personalmente sono soddisfatto della mia lista che ha preso circa mille voti e sono soddisfatto anche per il mio risultato, a testimonianza che la gente, dopo oltre 40anni di vita politica trascorsa quasi sempre all’opposizione, ancora mi riconosce la fiducia. Avevamo certamente delle idee diverse sulla città. Il quadro è chiaro, qualcuno non ha reso come doveva rendere, altri hanno pensato ‘o io o nessuno’. E i cittadini te la fanno pagare. Ma oramai è acqua passata ed è il momento di pensare alla nostra città”.