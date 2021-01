Raggi: "Sgarbi condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti" - Terzo Binario News

Il fatto risale al 2016

“Oggi Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione aggravata nei miei confronti, per un fatto che risale al 2016. Come sapete bene, negli anni, il suo modo di comunicare, di rivolgersi alle persone, di esprimere le sue opinioni non è cambiato”.

“Continua a essere spesso volgare, offensivo e maleducato.Il tema oggi, infatti, non è l’esito della sentenza, ma il clima di barbarie e volgarità che personaggi come lui stanno creando. Un clima che non può e non deve essere accettato. L’offesa e l’insulto non hanno nulla a che fare con il confronto. Per me, chi fa così resta un bullo. E lo dico molto chiaramente: non mi spaventano i criminali, figuriamoci i bulletti da salotto”.